les constructions sont jusqu'à 20 % plus rapides et les installations de paquets sont >= 5x plus rapides que yarn et npm ;

et ; l'intégration transparente avec Chrome DevTools permet un débogage back-end natif, sans installation ni extension ;

sécurisé par défaut : toute exécution de code se fait dans le bac à sable de sécurité du navigateur, et non sur des machines virtuelles distantes ou des binaires locaux.

Débogage transparent de Node.js avec Chrome DevTools

Faire tourner des serveurs dans les navigateurs

Plus besoin de rm -rf node_modules

Aucune latence

Installation instantanée d'une application de bureau

Lire et écrire à partir d'un système de fichiers local

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de StackBlitz pour rendre Next.js et Vercel plus accessibles aux développeurs. La possibilité de tirer parti des capacités intégrées de votre navigateur pour développer et déboguer des applications Next.js change la donne », déclare Guillermo Rauch, fondateur de Vercel et créateur de Next.js. WebContainers vous permet de créer des environnements Node.js fullstack qui démarrent en quelques millisecondes et sont immédiatement en ligne et partageables par lien en un seul clic. L'environnement se charge avec l'expérience d'édition puissante de VS Code, un terminal complet, npm et plus encore. Il s'exécute également entièrement dans un navigateur, ce qui présente des avantages majeurs :Toute exécution de code se fait dans le bac à sable de sécurité du navigateur, et non sur des machines virtuelles distantes ou des binaires locaux. Ces environnements ne sont pas exécutés sur des serveurs distants. Au contraire, chaque environnement est entièrement contenu dans votre navigateur Web. Le runtime Node.js lui-même s'exécute en mode natif, à l'intérieur du navigateur, pour la toute première fois.En exécutant Node.js à l'intérieur du navigateur, l'intégration avec Chrome DevTools « fonctionne » tout simplement. Pas d'installation, pas d'extension, juste un débogage back-end natif directement dans le navigateur. « Lors de la conférence Google I/O, nous avons été ravis de montrer comment StackBlitz utilise les dernières capacités du Web pour offrir une expérience qui confond les applications Web et les applications de bureau », a indiqué Dion Almaer, directeur de l'ingénierie de Google Chrome.Étant donné que les conteneurs Web comprennent une pile réseau TCP virtualisée qui est mappée à l'API ServiceWorker des navigateurs, il est de créer instantanément et à la demande des serveurs Node.js qui continuent de fonctionner même lorsque l’utilisateur est hors ligne. Comme il s'exécute entièrement dans le bac à sable de sécurité du navigateur, les réponses du serveur présentent une latence inférieure à celle du serveur local et protège les serveurs Web contre les attaques du serveur local.Les navigateurs sont incroyablement rapides pour exécuter JavaScript et WebAssembly. StackBlitz en a profité pour créer un système d'exploitation de développement instantané qui n'utilise aucune ressource de serveur et ne crée pas de trou noir de modules de nœuds sur l’ordinateur.Le client npm intégré à WebContainer est si rapide qu'il effectue une nouvelle installation à chaque chargement de page, ce qui vous garantit un environnement propre à chaque fois. Si quelque chose ne va pas avec l’environnement, il est possible de revenir à un état propre de la même manière qu’on le fait avec n'importe quelle autre application web.Avec StackBlitz, il est possible de continuer à travailler, sans connexion internet. Grâce au nouveau modèle de calcul de StackBlitz, 100 % de l'exécution du code se fait dans le bac à sable de sécurité du navigateur. Il en résulte un environnement de développement beaucoup plus rapide et moins restrictif que l'environnement local, tout en offrant une sécurité bien supérieure. En fait, la posture de sécurité par défaut est si solide que notre gestionnaire de paquets intégré est le premier outil disponible publiquement qui résout la vulnérabilité de npm, longtemps restée sans réponse, découverte par Sam Saccone il y a plus de cinq ans.StackBlitz souligne que l'équipe de Chrome a mis en place de nouvelles API pour combler le fossé de l la différence entre une application "web" et une application "native" et l'écart se rapproche rapidement de zéro.Grâce à la fonctionnalité PWA de Chrome, l'installation de StackBlitz est aussi simple qu'un simple clic. Quelques millisecondes plus tard, l’utilisateur dispose d'un IDE de bureau que vous pouvez lancer depuis votre dock. En outre, tout comme en local, il est possible d'ouvrir et de déboguer les serveurs de développement dans une fenêtre complètement séparée.L'équipe de Chrome a récemment mis à disposition l'API d'accès au système de fichiers. Elle permet aux PWA de demander un accès persistant en lecture et en écriture à certaines parties du système de fichiers local. Associé aux WebContainers de StackBlitz, cela laisse entrevoir un potentiel avenir sans avoir besoin de node, npm, git, VS Code ou autre chose d'installé sur votre disque dur. Vous avez juste besoin d'un navigateur web.Source : StackBlitz Que pensez-vous d'un IDE qui s'exécute directement sur votre navigateur ?Quel est votre avis sur WebContainers de StackBlitz ?Quelle fonctionnalité vous intéresse le plus ?