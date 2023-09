.env

L'idée de la prise en charge des fichiersest que les développeurs peuvent initialiser une application Node.js avec une configuration prédéfinie. Un fichierest une collection de paires clé-valeur au format INI. Ces fichiers permettent de définir à la fois des variables d'environnement et des options Node. La définition des options Node se fait via la variable d'environnement NODE_OPTIONS, qui est un ensemble délimité par des espaces de ce qui serait autrement des options de ligne de commande.À partir de la version 20.6.0 de Node.js, Node.js prend en charge les fichierspour la configuration des variables d'environnement. Votre fichier de configuration doit respecter le format INI, chaque ligne contenant une paire clé-valeur pour une variable d'environnement. Pour initialiser votre application Node.js avec des configurations prédéfinies, utilisez la commande CLI suivante :Par exemple, vous pouvez accéder à la variable d'environnement suivante en utilisantlors de l'initialisation de votre application :En plus des variables d'environnement, ce changement vous permet de définir vosdirectement dans le fichier, éliminant ainsi le besoin de l'inclure dans votreDans les modules ES,peut être utilisé pour obtenir une chaîne d'URL absolue à laquellese résout, similaire àdans CommonJS. Cela permet d'aligner Node.js sur les navigateurs et les autres systèmes d'exécution côté serveur.Il y a un nouveau APIdisponible surpour spécifier un fichier qui exporte les hooks de personnalisation de module, et passer des données aux hooks, et établir des canaux de communication avec eux. La partie "" était auparavant gérée par un drapeau, mais lorsque les hooks ont été déplacés dans un thread dédié dans la version 20.0.0, il a été nécessaire de fournir un moyen de communiquer entre le thread principal (application) et le thread des hooks. Cela peut maintenant se faire en appelantdepuis le thread principal et en transmettant des données, y compris des instances deIl est encouragé aux utilisateurs de migrer vers une approche qui utiliseavec, comme par exemple :L'utilisation degarantit que les hooks de personnalisation sont enregistrés avant l'exécution de tout code d'application, même le point d'entrée.Les auteurs de hook de personnalisation de modules peuvent désormais gérer les sources de modules ES et CommonJS dans le hook. Cela fonctionne pour les modules CommonJS référencés viaou, tant que le point d'entrée principal de l'application est géré par le chargeur de module ES (par exemple parce que le point d'entrée est un fichier de module ES, ou si l'optionest passée). Cela devrait simplifier la personnalisation du processus de chargement des modules Node.js, car les auteurs de paquets peuvent personnaliser davantage Node.js sans s'appuyer sur des API obsolètes telles queDésormais, lorsque Node.js démarre, il s'assure qu'il y a unattaché à l'isolat V8. Cela permet aux utilisateurs d'allouer dansen utilisant les en-têtesde V8, qui sont maintenant également inclus dans les en-têtes de Node.js disponibles pour les addons. Notez que puisque Node.js n'intègre que la bibliothèque cppgc provenant de V8, la stabilité de l'ABI de cppgc n'est actuellement pas garantie dans les mises à jour semver-minor et -patch, mais il n'est pas attendu à ce que l'ABI se brise souvent, car elle est stable et testée dans Chromium depuis des années. Il pourrait être envisagé d'inclure cppgc dans les garanties de stabilité de l'ABI lorsqu'il sera suffisamment adopté en interne et en externe.Pour aider les auteurs d'addons à créer des références JavaScript vers C++ dont le garbage collector de V8 peut être conscient, une fonction d'aidea été ajoutée à. V8 pourrait fournir une alternative native dans le futur, qui pourrait alors remplacer cette fonction d'aide spécifique à Node.js. En attendant, les utilisateurs peuvent utiliser cette API pour éviter d'avoir à coder en dur la disposition des objets enveloppants JavaScript. Un exemple de création d'objets C++ collectés dans le tas unifié et enveloppés dans un objet JavaScript peut être trouvé dans les tests de l'addon Node.js.L'aideexistante continuerait à fonctionner, tandis que la gestion des objets basée sur cppgc sert d'alternative avec certains avantages mentionnés dans l'article du blog V8 à propos d'Oilpan.Source : Nodejs Quel est votre avis sur ces nouvelles fonctionnalités ?