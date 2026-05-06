Node.js 26 est disponible, activant l'API Temporal par défaut pour améliorer les opérations de date et d'heure, et apportant la mise à jour du moteur V8 et le client HTTP Undici

05/05/2026, Version 26.0.0 (Actuelle), @RafaelGSS

[Weak]Map.prototype.getOrInsert()

[Weak]Map.prototype.getOrInsertComputed()

Iterator.concat ()



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Node.js est un environnement d'exécution JavaScript open source multiplateforme qui peut fonctionner sous Windows, Linux, Unix, macOS et bien d'autres systèmes. Node.js s'appuie sur le moteur JavaScript V8 et permet d'exécuter du code JavaScript en dehors d'un navigateur web. Node.js permet aux développeurs d'utiliser JavaScript pour écrire des outils en ligne de commande et des scripts côté serveur. L'exécution de JavaScript sur le serveur est couramment utilisée pour générer du contenu dynamique de page Web avant que la page ne soit envoyée au navigateur Web de l'utilisateur.Par conséquent, Node.js incarne un paradigme « JavaScript partout », unifiant le développement d'applications Web autour d'un seul langage de programmation, par opposition à l'utilisation de langages différents pour la programmation côté serveur et côté client. Node.js dispose d'une architecture événementielle capable d'E/S asynchrones. Ces choix de conception visent à optimiser le débit et l'évolutivité des applications web comportant de nombreuses opérations d'entrée/sortie, ainsi que pour les applications web en temps réel (par exemple, les programmes de communication en temps réel et les jeux sur navigateur).Récemment, Node.js 26 est désormais disponible, activant l'API Temporal par défaut pour améliorer les opérations de date et d'heure. La mise à jour inclut également la version 14.6.202.33 du moteur V8 et met à niveau Undici, le client HTTP, vers la version 8.0.2. Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités, des éléments dépréciés et des suppressions dans le cadre de la modernisation de la plateforme, et passera au statut de support à long terme en octobre.Voici un extrait de l'annonce de Node.js 26 :Nous sommes ravis d'annoncer la sortie de Node.js 26 ! Parmi les points forts, citons l'activation par défaut de l'API Temporal, la mise à jour du moteur JavaScript V8 vers la version 14.6, celle d'Undici vers la version 8.0, ainsi que plusieurs dépréciations et suppressions importantes dans le cadre de la modernisation continue de la plateforme.Pour rappel, Node.js 26 entrera en support à long terme (LTS) en octobre, mais d'ici là, il s'agira de la version « actuelle » pour les six prochains mois. Nous vous encourageons à découvrir les nouvelles fonctionnalités et les avantages offerts par cette dernière version et à évaluer leur impact potentiel sur vos applications.Changements notables :L'API Temporal est désormais activée par défaut dans Node.js 26. Temporal est une API moderne de gestion de la date et de l'heure pour JavaScript qui offre une alternative plus robuste et plus riche en fonctionnalités à l'ancien objet Date.Le moteur V8 est mis à jour vers la version 14.6.202.33, qui fait partie de Chromium 146.Cette version inclut également :- Upsert :- Séquençage d'itérateurs :Undici a été mis à jour vers la version 8.0.2, apportant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations à l'implémentation du client HTTP de Node.js.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?